「天佑銅門」 震央7級師生無恙

2019-04-19

「地震好大、地鳴聲很嚇人」

〔記者花孟璟、王錦義、王峻祺／綜合報導〕花蓮昨天下午發生規模六．一地震，震央在花蓮秀林鄉佳民村山區的「中央山脈斷層」，秀林鄉銅門地震測站測得最大震度七級，銅門村民被嚇到，「很久沒有搖晃這麼大」。地震站所在地銅門派出所隔壁的銅門國小，大地震讓孩子們奔出教室，校長張正德直呼：「災情不嚴重，真是天佑銅門。」

村民嚇到 「很久沒有搖晃這麼大」

「地震好大、地鳴聲音很嚇人」！小朋友們抱著書包護頭，蹲在課桌底下保護自己躲地震，確定地震停了，小朋友紛紛疏散跑出教室到操場避難。師生擔心還有餘震不敢進教室，下午第一節課也不用上了。小朋友說：「搖很大會很害怕」！

銅門國小補強耐震 連天花板都沒掉

張正德說，銅門國小二○一一年曾做過校舍耐震補強，昨天地震後教職員檢查學校硬體建築都安好、天花板輕鋼架沒掉，「頂多就輕鋼架晃動，讓天花板內的灰塵掉下來」，「校園建築已通過七級地震考驗」。

此外，國立東華大學昨天剛好是大學個人申請入學第二階段指定項目甄試，來自全國的考生到東華面試就碰上「震撼教育」。校方表示，學校除了部份天花板掉落、洗手台破裂，沒有重大災情。

台八線中橫公路太魯閣至大禹嶺路段有多處落石。剛落成不久的台鐵花蓮車站天花板消防水管爆管，售票大廳頓時淹水；台鐵北迴線花蓮北埔區間發生電車線桿歪斜，導致列車停駛、誤點，計影響六十一列次，一萬五千多名旅客。

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