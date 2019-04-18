20％成人 健檢才知血壓血脂、腎異常

2019-04-18

〔記者吳亮儀／台北報導〕身體健康要及早注意！國民健康署統計，二○一七年利用我國提供四十歲以上成人免費健檢服務的統計資料顯示，有超過兩成受檢者是第一次發現自己有高血壓、高血脂等慢性病，還有逾十九％發現時已有腎功能異常問題。

免費健檢 可及早發現6健康問題

我國提供四十歲到六十四歲的民眾每三年一次、五十五歲以上原住民和六十五歲以上民眾，每年一次的免費「成人預防保健」服務，希望讓民眾提早得知自己有無罹病的風險因子。項目包括吸菸、喝酒、嚼檳榔及運動習慣等健康行為調查，並作家族疾病史調查及血壓、腰圍量測、ＢＭＩ計算、血液生化及尿蛋白等健康檢查。

這些檢查是針對國人血壓、血糖、血脂、腎功能、肝功能及體重等六項常見健康問題，希望及早發現問題並治療，減少未來醫療及社會成本付出。

最新完成的二○一七年健檢資料統計發現，當年有超過一八八萬人做健檢，新發現自己有高血壓的比率竟達二十一．三％，新發現有高血脂有二十五．八％，還有十九．九％則是首次察覺腎功能異常。

糖化血紅素超標 恐是糖尿病前期

三總松山分院院長、糖尿病學會理事洪乙仁警告，健檢時發現高血糖就可能是糖尿病前期，例如糖化血紅素在五．七％到六．四％間，不注意而導致嚴重者可能會引發諸多併發症甚或奪命，但若改善飲食、作息、運動和體重控制，能降回正常值，早發現、早改善，可避免罹病。

60~64歲族群 健檢利用率最高

國健署組長陳妙心則指出，健檢利用率最高的族群在六十到六十四歲，利用率最低是四十到四十四歲，女性利用率遠高於男性，顯示男性較易輕忽健康檢查，也易在四十幾歲拚事業的同時失去健康。

五十歲吳先生因近期容易疲倦、視力模糊、體重下降且頻尿十分困擾，就醫確診罹患糖尿病；他懊悔指出，要是早十年發現糖尿病徵兆，或許就能避免罹病。

國健署呼籲，符合成人預防保健服務資格的民眾可到全國六千多家醫療院所接受健檢，醫院名單可上國健署官網查詢，健檢免費但需確認該院所需否負擔掛號費用。

2017年成人預防健檢新發現健康問題統計

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