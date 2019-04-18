郭台銘加入初選 王金平：兄弟登山 各自努力

2019-04-18

〔記者陳冠備、陳昀／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘表態參與國民黨總統初選，立法院前院長王金平昨表示，歡迎郭台銘加入國民黨初選行列，郭與他是好朋友，關係像打火兄弟。王並透露，郭台銘幕僚上午致電給他，說郭只欠王金平人情，王對此感到欣慰，但依然表達參選決心，未來「兄弟登山，各自努力」。

與郭關係像打火兄弟

王金平昨天上午至員林市福寧宮參拜，他受訪時表示，「很歡迎郭台銘投入國民黨的初選行列」，他指出，初選辦法還沒有提出，還沒有登記，任何黨員都可以表達參選意願。

王金平也說，抵達福寧宮前就接到郭的幕僚打電話來致意，除表達初選照走，並特別說了一句「這些人（有意參選的人）我都沒有欠人情，只有欠王金平人情」。

王笑說，他擔任全國義消總會的會長，郭台銘擔任總顧問，每年過年都會送小紅包給上萬名義消，對此很感謝郭，「大家都是老朋友、都是打火兄弟，也不知道他欠我什麼人情」。

王金平表示，郭董的企業營業額一年超過六兆台幣，和國際也有很好的政商關係，是理想的國家領導人選，但他有參選到底的決心和信心，所以「兄弟登山，各自努力」。

在郭台銘下午正式表態參與黨內初選後，王金平辦公室指出，王金平除表達強烈的參選決心與勝選信心，也重申「兄弟登山，各自努力」，希望黨中央儘快訂定初選制度，照制度推出最強候選人。

熟識郭台銘與王金平的前立委盧嘉辰也透露，他昨天中午就在郭台銘家，郭前往黨部前還惦記著王金平，說自己欠王人情。

盧嘉辰表示，郭台銘先前請他轉告王金平，一定要找時間碰面，郭拖延著不正式宣布參選，就是基於與王金平的情誼，近期郭、王會找時間碰面深談。

盧嘉辰說，郭台銘二○一三年迎接山西關公祖廟聖駕來台遶境，就曾邀王金平到機場扶轎迎接，土城順聖宮也是王、郭兩人一起安座神像。太陽花學運時，郭台銘還曾代王金平向前總統馬英九傳話，兩人好交情可見一斑。

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