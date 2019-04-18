郭董也要選 藍委籲儘早定調初選制度

2019-04-18

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨昨頒發「國民黨中央委員會榮譽狀」，為鴻海董事長郭台銘黨員身分「驗明正身」，郭也當場宣布角逐國民黨總統初選。多位國民黨立委向黨中央喊話，盼儘早確立制度，並提醒，須確認高雄市長韓國瑜參選意願，才能派出最強人選應戰。

促黨先確認韓國瑜參選意願

立委林奕華指出，國民黨初選制度紛紛擾擾，民調式徵召算不算數？又或者要回歸制度？黨中央應該趕快確定韓國瑜意願、定調初選制度，藍營支持者一直很焦慮，原本上週就要確定，後來又以為韓國瑜結束訪美行程情勢就會比較明朗，可能禁不起再拖。

立委林為洲表示，這是國民黨首次多人競爭黨內總統初選，黨中央必須儘速確立初選制度，趕快公告辦法、開放登記，不管要不要協調，有權利參選的任何黨員，都應該有機會登記參選，但初選辦法公告前，還有討論空間。

立委沈智慧建議，黨中央應先面談所有有意參選總統者，並確認韓國瑜參選意願，形成共識並儘快定調初選制度，其中徵召式初選，會是黨內團結的一種方式。

不過，立委陳學聖認為，沒有初選形式也沒關係，無論韓國瑜要不要選，黨中央必須把可能參選者都找來，協商出大家可接受的方式，像是透過三個月滾動式民調證明誰才是能贏過對手陣營的人選，畢竟郭台銘加入已是新局勢，再花點時間無妨，最終目標是勝選。

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