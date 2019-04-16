韓流難擋 朱預留退場空間

2019-04-16

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨中央往徵召高雄市長韓國瑜的方向傾斜，已表態參選總統的前新北市長朱立倫始終表態「二個全力」：「徵召韓全力支持，辦初選全力以赴。」黨內評估，朱明白「韓流」勢大，在該堅持的地方堅持下，已預留「進可攻、退可守」的退場空間。

國民黨內逐步啟動徵召韓國瑜的作業，在暫緩與國民黨主席吳敦義的「吳朱會」後，朱立倫上週都陪同大甲媽遶境，就算遇到吳表態無意願參與二○二○年總統，也僅以「專心行腳」回應，但耐人尋味地說：「腳很痠、心很靜，會繼續走下去。」

黨內人士觀察，朱立倫「二個全力」的說法，被解讀為是不反對徵召韓國瑜；但如果韓堅持不接受徵召，自己仍願為國民黨一戰。面對強大的「拱韓」聲浪，這是聰明的做法，進可攻、退可守，預留退場空間，不會堅持一定要在明年出馬，可以展望未來。

但對於「吳朱會」的暫緩，黨內人士認為，朱立倫是在「吳韓會」破局後，才開出要全程公開會面的要求，難免覺得是在與黨主席吳敦義「鬥法」，或另有所圖。

親朱人士則解釋，吳、韓應先會面，知道韓國瑜的想法和是否有意願接受徵召後，後續吳、朱等人會面較有意義，否則密會就會被外界見縫插針，不利團結；而朱之所以持續競選行程，就是預留若韓沒意願，朱還是全力以赴，願意爭取上場，並不是在「卡韓」。

臉書分享大甲媽遶境心得

朱立倫昨晚則在臉書直播分享他參與大甲媽祖遶境的心得。他指出，這次遶境雖中暑仍繼續後面的行程，類似情況在信眾中十分常見，強調堅持過後所得到的成就感絕對不一樣。

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