初選搞不定 王：靜靜等待

2019-04-16

〔記者葛祐豪／高雄報導〕已表態參選總統的前立法院長王金平昨晚南下高雄，參加國民黨議員餐敘。針對國民黨中央的總統初選辦法遲遲搞不定，會覺得是在拖戲嗎？王金平說：「我們靜靜地等待。」凡事都是尊重黨中央所做的決定，黨中央提出初選辦法以後，他就遵從這個進行初選。

王金平強調，什麼時候提出初選提名的辦法，黨中央應該會作適當的處理。對於自己的初選步調，王金平表示：「現在該跑的都照樣跑啊！」他就是盡力去跑。

昨晚這場餐敘，是高雄市議會副議長陸淑美安排，與會者包括議長許崑源及國民黨市議員。王說，大家都是老朋友了，他們當選之後，藉此機會大家相處一下。

王陣營核心人士前天受訪時形容，王金平就像一口古井，表面看起來平靜無波，但下面的水深不可測，要用水時取之不盡；高雄市長韓國瑜則是按摩浴缸，按個鈕，水就噗噗叫，但塞子一拔，水就流光、什麼都沒有。對此，王強調，誰講這個話他也不清楚，沒有辦法評論。

但王補充說：「我就是我嘛，我能夠呈現多少力量，那我就盡力，自己有多少力量，哪有可能像是萬丈深淵一樣？就是盡其在我。」

王金平也表示，他最近沒有與韓國瑜聯絡，媒體詢問說：「有打算他回來後跟他見個面嗎？」王金平說：「也沒有這個打算。」

媒體追問，韓國瑜這次在美國和僑胞說了明年一月十一日台灣見等話語，外界猜測可能選總統，這些言論會不會破壞王韓之前可能有一些什麼樣的政治默契？王金平說：「應該都不至於啦！我們兩個，他講是心靈相通，我講是心意相通，我想反正就是相通啦！」一切就讓它自然的發展。

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