和韓不同調 郭台銘：國防 經濟不能靠別人

2019-04-16

〔記者呂伊萱／台北報導〕鴻海董事長郭台銘昨表示：「美國人就是拿舊的武器騙我們。」郭台銘說，台灣不應該向美國買武器，而是該把錢拿去美國投資、換成高科技回來，因為「國防靠美國是靠不住的」。他也提到經濟不能老賣水果，「一個貨櫃的芭樂值多少錢？」強調台灣要在貿易戰中找到機會與方向。

郭台銘昨出席ICRT、美國在台協會（AIT）與台灣大學舉辦的「台美根基與未來展望」座談會，表示要「聽聽看美國人怎麼說」。

郭台銘在中場休息受訪時說，對於近來高雄市長韓國瑜提出「國防靠美國」不予認同。他認為國防要靠和平，「美國是靠不住的」、「美國人就是拿舊的武器騙我們」，台灣不該向美國買武器，而是該拿錢去美國投資，換成高科技回來。郭主張，國防不能靠別人，經濟更不能靠別人，而是要靠創新，未來是AI與5G的時代，技術最好的在美國，只有科技交流、自己創新，才能創造國家的未來。

至於媒體詢問是否有意選總統？郭台銘答，大家都認為韓國瑜是最好的人選，同時強調：「我不支持任何人，我支持對台灣最好的人。」

郭台銘也分析美中貿易戰指出：「最重要的是要了解台灣的位置在哪裡？政府除了買武器以外，有沒有替年輕人做更多？」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/