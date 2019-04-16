綠營嗆韓 花公帑赴美造勢

2019-04-16

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會民進黨團昨抨擊高雄市長韓國瑜，為選總統而花費高市三百多萬元公帑赴美國造勢，還發表有辱台灣言論，呼籲韓國瑜回歸市政。韓國瑜則回應，在新加坡、馬來西亞被修理，到港澳、廈門、深圳也被修理，來美國一樣被修理，現在反正不修理就不正常了嘛！

韓：不修理就不正常了

高市議會民進黨團昨由陳致中、林智鴻、黃文益、黃秋媖、鄭孟洳等五位議員，昨聯合對韓國瑜訪美提出多項質疑。黨團幹事長陳致中表示，韓國瑜花高雄市三百二十九萬元公帑去美國，宣稱是為締結姊妹市、去發表學術演講，還搭商務艙，實際上在美國從事的全都是為了選總統造勢，還公然發表辱台言論，指稱台灣三位台大法律系總統搞殘台灣經濟。

黨團書記長林智鴻認為韓無心市政，一心想選總統；黃文益說，尊重韓的總統大夢，但身為高雄市長就要回歸市政，不可以動用高雄資源去選總統。

對此，韓國瑜回應，市府怎麼努力都是被抹黑、批判。他說，光昨天幫高雄雙語教育就募了一百廿萬元，難道他們眼睛都看不見嗎？拜訪那麼多企業，企業也很樂意將來有機會來高雄投資，他們（綠營）為什麼不看這個咧？對於陳致中質疑他發表辱台言論，韓國瑜則說歡迎陳在議會質詢，也可以繼續按鈴申告。

高市議員何權峰質疑，募款是這次訪美主軸嗎？這次應該是學術交流、城市互動，但從媒體上看到的都是僑胞宴席，感覺就是為選舉造勢。

黃秋媖說，韓國瑜是八十九萬市民選出來的市長，上任不過百日竟公開表示只是過客，要問韓的歸宿在哪裡？你的局處首長歸宿在哪裡？

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