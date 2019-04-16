民進黨：馬執政經濟確實最差

2019-04-16

「韓批扁馬蔡 只說對三分之一」

〔記者蘇芳禾／台北報導〕高雄市長韓國瑜抨擊陳水扁、馬英九、蔡英文三任總統搞殘台灣經濟。對此，民進黨發言人周江杰昨表示，韓國瑜市長的話只對了三分之一，「就是馬執政八年，把台灣經濟綁在中國市場」，結果換來的是國家主權被侵蝕，台灣經濟咽喉被中國掐住，產業發展停滯不前，台灣經濟嚴重倒退，「六三三」拚經濟淪為口號。

馬把台灣綁在中國市場

周江杰指出，蔡英文總統上任三年多來，推動五加二產業創新，讓台灣產業轉型，打造優質的環境，吸引台商回流，也讓全球科技大廠加碼投資台灣。農產品出口金額達五十四．七億美元，創二十年來新高。此外，台灣股市不僅重新站上萬點，還創下史上最長萬點行情，至今仍超過一萬點。這些都是民進黨政府努力拚經濟的具體成果，不是喊喊口號而已。

周江杰表示，馬英九總統執政八年，除了六三三經濟政見（經濟成長率達六％、國民平均所得達三萬美元、失業率降到三％以下）完全跳票外，主要的經濟指標更是嚴重衰退，如經濟成長率達到歷史最低點（二○○九年負一．五七％）、實質薪資最低（二○一二年三萬八千三百四十七元）、外來投資最少（二○○八至二○一五年平均五十三．六億元）。數字會說話，馬英九確實是兩千年以來任內經濟表現最差的總統。以GDP的季平均成長率來看，陳前總統任內為四．九％，蔡總統目前達到二．八％，馬總統只有二．五％。「韓市長講對了三分之一，就是馬經濟傾中，把台灣的經濟搞殘了。」

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