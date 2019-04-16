韓砲火四射 黨內仍拱上轎

2019-04-16

〔記者林良昇／台北報導〕高雄市長韓國瑜在美國痛批三任台大法律系總統讓台灣經濟變殘廢，也掃到同黨的前總統馬英九，但即使如此，絲毫未減緩黨內徵召韓國瑜參選總統的力道。黨務人士昨透露，原預定上週中常會提出的初選作業要點及時程已擬好，但因協調還未進行，提到中常會是遙遙無期，黨中央暫無計畫變更，最可行的方式是中常委在中常會上提案，黨中央就可擬定徵召相關辦法，讓韓「上轎」。

中常委李昭平已在串聯中常委，希望在四月廿四日的中常會上書面提案，要求黨中央暫停目前的初選，改採徵召方式決定明年總統候選人。

李強調，現階段不管什麼機構，民調都是韓國瑜領先，也許初選就無必要性，在適當時機下，用可信度更高的滾動式民調，就可以知道誰是最強的候選人，與初選也無差別。

黨務人士透露，「韓國瑜始終沒有說不選」，黨內高層對於他的意願算是了然於胸，知道韓不會只顧自己，而是顧大局的人，只是要能「被動」出場，韓並不排斥選總統；怎麼讓韓能出場，就考量黨中央的智慧。

至於如何讓其他有意參選者能夠明白誰是最強的人選？黨務人士表示，國民黨長期有做不公開的內參式民調，這種長時間可信度最高的滾動式民調是很好的方式，就看黨內如何決定。

黨務人士說，這些內參民調與坊間的民調結果類似，就算有人要求額外多做幾次民調，每次樣本數要高達「二千人」、「三千人」甚至更多，黨內也都可以接受，畢竟只是多花一點錢而已。

中常委擬提案 強制黨中央改採徵召

黨務人士說，原定在上週中常會提出的總統初選作業要點及時程其實早就擬好，但因為黨主席吳敦義與黨內有意參選者的協調還未果，全面暫緩，不會提到本週三中常會上，加上民進黨總統提名也延後，黨內有默契讓事情「事緩則圓」。

黨內評估，由於黨中央不方便直接變更初選辦法改採徵召，最可能的方式就是由中常委提案在中常會上通過，強制黨中央改採徵召；至於相關辦法和細節則授權組發會訂定。

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