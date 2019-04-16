不完全認同「三個總統搞殘經濟」 要徵召先打臉…吳駁斥韓國瑜

2019-04-16

〔記者張議晨、林良昇、蘇芳禾／綜合報導〕國民黨內呼聲最高的總統人選、高雄市長韓國瑜在美國說「三個台大法律系總統，把台灣經濟搞殘」，引發不小爭議，即使是在國民黨徵召韓國瑜的態勢逐漸明朗的情況下，國民黨主席、前副總統吳敦義昨受訪也表達無法贊同韓國瑜說法的立場，吳直言：「我尊重他（指韓國瑜）的意見，但不完全認同。」

吳敦義昨天上午到宜蘭縣羅東博愛醫院，向已故創辦人許文政致意。對於媒體詢問有關韓的「三個總統說」，吳先說「沒有注意到」，隨後表示，這三個台大畢業的總統有的貪污舞弊，有的廉潔，有的則是政策有問題。

吳誇自己 閣揆任內經濟好

吳敦義指出，每個人表現不同，馬總統任內，經濟、政風、社會安全、兩岸發展都比蔡英文好，「我尊重他（韓）的意見，但不完全認同。」

吳敦義擔任過馬英九的副總統與行政院長，被問到韓國瑜是否有針對性？吳敦義說，二○○九年至二○一二年他當行政院長時，經濟成長率十．六三％，是台灣四十年來最高，國家競爭力全世界排名第六；若按二千萬人口以上國家，則是全球第二，僅次於美國。

吳強調，他當行政院長時，台灣表現很好，「韓國瑜說詳細一點會比較好」，畢竟每人任期都不一樣，有的貪污舞弊，有的是廉能有效率，怎麼能一併提？

吳敦義還提到，蔡英文稱自己任內台灣經濟表現是廿年來最好，但有媒體比較過後，卻是廿年最差，這一定要點出來才有用。

馬辦：任內度過金融危機

韓國瑜在美國開砲掃到馬英九，馬英九辦公室表示，在總統任內先後遇到百年罕見的金融危機及歐債風暴，但在執政團隊努力下，台灣經濟度過難關，維持優於各國平均的成長；更排除萬難簽訂「海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）」，五百多項零關稅至今嘉惠台灣產業。

馬辦表示，有鑒於民進黨執政至今台灣經濟再陷低潮，人民都感受到經濟活力不若馬政府執政時期。馬英九基金會將於四月卅日舉辦「突破困境、迎接挑戰」重振台灣競爭力研討會，歡迎韓國瑜撥冗出席，共同為台灣經濟找出路。

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