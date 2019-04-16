專審會教師占比 親、師團體針鋒相對

2019-04-16

〔記者林曉雲／台北報導〕不適任教師擬分四類，各給予不同審議機制及決議門檻，其中身心虐待和教學不力教師，更擬增設縣市層級的教師專業審查會進行初審。家長團體和教師團體意見不一，家長團體及人本建議專審會組成應該家長、教師和縣市學者專家各占三分之一，否則仍難脫師師相護之嫌；教師團體主張專審會教師代表須逾半，確保教師法維護教師專業自主的法令精神。

全國家長教育志工聯盟理事長吳福濱表示，專審會是新增設立在縣市府的組織，可減低校內教評會處理不適任教師的各類困擾，專審會的組成不該再陷入教評會窠臼，學者專家、教師、家長應各三分之一；否則只會成就另一個有權力的教師組織罷了。台家盟理事長謝國清也表示，新制要使專審會的任務更重大，但應更透明公開、納入更多外部委員，且如果學校未提報不適任教師，家長應有提報資格。

人本基金會執行長馮喬蘭指出，已有立委質疑目前專審會的運作是否真正發揮功能。另有立委提出專審會應設置專業人才資料庫，更應針對「不同案別」重新評估組成，人本認同該建議，也要求修法要明訂組成及後續機制，否則專審會就只是「浪費納稅人錢的擴大版教評會」。

校長協會支持不適任教師分類

全國中小學校長協會榮譽理事長薛春光表示，教育部將不適任教師更細分類及做不同處理，有助解決高國中小學現場不適任教師長久問題；校長協會也支持教評會教師代表降至二分之一以下。他個人認為，教師身心虐待與霸凌學生的行為較明確，直接以專審會處理可更有效率；教學不力的認定較難，可兩軌處理，教評會先審查，如認為未符教學不力要件，再送專審會做最後定奪。

全國教師工會總聯合會理事長張旭政表示，行政院修法案爭議太大，關鍵點在於處理不適任教師的程序及機關。強化處理不適任教師是大家的共識，全教總因此提出增加一層縣市級專審會的主張，可納入更多元代表且可離開學校掌控，但教師法精神仍是保障教師工作權、專業自主權，這樣的精神和原則絕對不能打破，教評會及專審會仍須有專業教師代表逾半，否則將讓教師專業自主受到侵害，校園回到校長獨大的狀態。

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