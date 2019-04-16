456名教師不適任 體罰、罷凌解、停聘僅4人／立院審查教師法修正草案 教部擬分4類處理不適任教師

2019-04-16

〔記者林曉雲／台北報導〕不適任教師多難淘汰？老師體罰、虐待學生事件時有所聞，但立委張廖萬堅昨提出數據質疑，一○一到一○六學年不適任教師四五六人，因體罰和霸凌學生被解聘、停聘和不續聘只有四人，占比不到一％，絕大多數處分後可繼續任教，問題根本未解。教育部昨與立委討論初步共識，擬將不適任教師再細分四類：性平（狼師）、身心虐待、教學不力、其他；性侵及重大性騷擾須終身解聘，身心虐待及教學不力則規劃兩軌處理，處分門檻擬部分降低。

立法院教育委員會昨審查教師法修正草案，張廖萬堅指出，一○一到一○六學年解聘、停聘、不續聘四五六教師中，性侵、性騷擾及性霸凌狼師等犯罪者占近八成，教學不力占一成，違反聘約占一成，因體罰和霸凌學生被解聘、停聘和不續聘的老師僅四人，這是家長團體最不能接受之處。

立委倡霸凌與教學不力脫鉤

立委吳思瑤表示，人本基金會曾調查，近三成中小學生曾聽老師講出讓學生不舒服的話，例如取笑性向、威脅、罵髒話等。二○一五年一份調查，受訪六千位國高中職學生，有近四百人曾被老師找麻煩，被老師霸凌的學生會出現低自尊、失眠，甚至憂鬱、輕生念頭。她主張體罰、霸凌與教學不力脫鉤，避免霸凌教師躲在保護傘下無法淘汰，且修法應加重學校若放任惡師亦應課責。

狼師終身解聘 性騷送教評會

在政院版草案外，教育部昨另提建議版，把不適任教師分四類型，狼師由性平會把關，性侵及重大性騷擾須終身解聘，非重大性騷則由教評會審議，決議門檻降為二分之一，可解聘一到四年。

虐待及教學不力 雙軌審議

身心虐待及教學不力則規劃學校教評會與縣市專審會兩軌處理，如經專審會審議，教評會決議門檻可降為二分之一，如無則維持三分之二；其他類則逕由教評會審查，決議門檻為三分之一。專審會組成由教部另訂子法規範；至於教評會組成，政院版草案為「一般教師代表占比二分之一以下」，但昨未實質討論。

專審會受理成案率僅71％

張廖萬堅提醒，專審會目前只處理教學不力，其餘多踢皮球，試辦一年半來，國教署和各縣市學校申請卅二案，但專審會只受理廿三案、成案占比七成一，專審會須再提升改進，才能真正發揮作用。

教育部長潘文忠回應，專審會設在縣市，一半委員具教師身分，另一半是縣府聘學者專家，相對會較客觀公正，其組成可再討論。

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