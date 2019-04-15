朱：多給吳主席一些時間

2019-04-15

〔記者陳心瑜、邱書昱、歐素美／綜合報導〕國民黨三個「太陽」前總統馬英九、黨主席吳敦義、新北市長朱立倫昨晚都出席青果商業同業公會聯誼餐會，三人先後抵達會場，朱主動走至主桌向吳致意，雙方握手、談笑，朱立倫更大讚吳敦義唱歌好聽，成另類「吳朱會」，朱立倫會後受訪更笑說「我們常常見面」。

參加活動 另類「吳朱會」

外界解讀高雄市長韓國瑜拒絕「徵召參加初選」，朱立倫依然重申，他最早公開呼籲徵召韓市長，也希望全黨團結一致，吳主席現在比較辛苦，要多給吳一些時間、給韓市長一些空間，而國民黨最終一定要團結一致。

至於先前宣布延期的「吳朱會」何時進行？朱立倫說，他的立場不論公開、私下都很清楚，就是國民黨要團結一致，他也公開呼籲要徵召韓國瑜。朱強調，他與吳主席也常常私下交換意見，如果還要談這些事情，不論公開、私下談，他的立場都一致。

對於國民黨內徵召韓國瑜的聲音不斷，是否對有意參選總統的朱立倫不公平？新北市長侯友宜說，每個人都有參選權利，但是要在透明、公平的遊戲規則底下，將自己的政見和想法告訴中華民國民眾。媒體追問是否認為朱立倫能夠帶領台灣？侯說，要靠二千三百萬人民決定。

另，侯友宜在台中市長盧秀燕陪同下參觀台中花博外埔園區，對於黨內徵召韓國瑜的聲浪，盧秀燕受訪表示，「絕大多數黨員的意志及絕大多數人的意見，就是我的意見」，只要黨經過民主程序推選出來的人選，她都會配合。

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