中市府取消出借場地 ／挨轟「紅色滲透」 旗袍會易地舉行

2019-04-15

〔記者蘇孟娟／台中報導〕繼中國和平統一促進會十三日取消「支持統一」遊行，原訂十四日在台中市政府內舉行的「國學之美旗袍會」活動，遭踢爆參與對象疑「中國限定」、「紅色滲透、市府帶頭」後，昨改在市府外舉辦；台中市文化局指出，因主辦單位場地費未匯入，市府取消出借場地。

台中市議員江肇國與黃守達表示，中市接連兩場與中國有關的活動取消或在市府外舉辦，民眾成功反統戰，顯示公民社會成熟。

江肇國說，愛與和平旗袍會台灣總會臉書日前公布一項國學之美的活動訊息，其中活動參與對象竟是「中國限定」，均是來自中國湖南省、上海市等團體，更堂而皇之前進台中市府大樓內舉辦，文化局還掛名主辦單位，根本是「紅色滲透、市府帶頭」。

不過，中國和平統一促進會十三日取消在台引發反彈的「支持統一」遊行後，原訂昨日下午一點登場的國學之美旗袍會活動也未在市府舉行。文化局長張大春證實，因截至上週五下午五點市府下班前，該主辦單位未匯入相關場地租借保證金及使用費，市府通知對方取消出借場地，因此活動改在外舉行。

張大春強調，該局一開始基於活動是屬文化交流層次，才在主辦單位請求下，協助協調場地租借事宜，從未補助經費、也未主辦活動，是主辦活動的單位逕自把文化局列名主辦。

江肇國質疑，從支持統一遊行活動到該項「中國限定」的旗袍活動相繼來台中舉辦，可看出中國已對台展開積極統戰行動，台中市府不以為意還配合引進，與中國裡應外合，讓民眾看不下去群起發聲反對，接連成功阻止「被統戰」。

黃守達也指出，台中市接連兩場與中國有關的活動取消或改場地，展現民眾由下而上發聲「反統戰」、反一國兩制心聲，證明台灣公民社會愈見成熟，是難得的「台中經驗」，也盼台中市長盧秀燕正視。

承辦活動的台灣愛與和平旗袍會會長饒純瑜昨低調表示，該活動只做剪紙旗袍等表演，不涉政治，民眾沒能看到實在可惜；但她未透露昨在何處舉辦活動。

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