支持台灣鞏固邦交 美方動作頻頻／美國務卿公開肯定巴拉圭挺台

2019-04-15

〔記者呂伊萱／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐訪問南美洲，與我國友邦巴拉圭總統阿布鐸會晤時，談到巴拉圭持續強化與台灣關係的努力，以及維持台海現狀、包含外交承認在內的重要性。此次是龐皮歐在密克羅尼西亞元首峰會談話後，再次公開表達對維繫台灣外交承認的支持。

我國去年與薩爾瓦多斷交後，美國白宮罕見發表聲明關切，國務院並召回連續轉向中國的巴拿馬、多明尼加和薩爾瓦多三國使節，商議此事。國會方面也由跨黨派參議員提出「台北法案」，希望要求美國採取行動與各國交涉，支持台灣的外交承認或加強非官方關係，防止相關國家做出不利台灣的行動。

「台北法案」雖未在上會期通過，不過美國行政部門支持台灣外交承認動作越發頻密。包括龐皮歐二月才在密克羅尼西亞元首高峰會書面致詞中，大讚台灣是民主成功故事、可靠夥伴與世界良善力量，並直接讚揚與會太平洋友邦支持台灣的決定。三月時美方則主動公布白宮國安會資深主任博明與我外交部次長徐斯儉「同框」現身我友邦索羅門群島，亦被解讀為台美共同鞏固邦交。

龐皮歐十二日起訪問智利、巴拉圭與秘魯等南美盟友，十三日與我友邦巴拉圭總統阿布鐸在首都亞松森會晤。美國國務院當日以發言人歐塔加斯名義發出新聞稿，獨立說明會談內容，指出雙方承諾在共有民主價值觀基礎上，將持續深化充滿活力的夥伴關係。

新聞稿指出，龐皮歐讚許巴拉圭在促進委內瑞拉重拾民主上，發揮區域領導作用。兩人也強調共同努力促進區域安全、繁榮與民主的重要性，包括打擊阿根廷、巴西與巴拉圭邊境三不管地帶的跨國犯罪和恐怖組織融資。

特別的是，新聞稿公開指出，龐皮歐與阿布鐸也談及巴拉圭持續努力強化與台灣的關係，以及討論維護台灣海峽現狀、包括外交承認在內的重要性。這也是龐皮歐在密克羅尼西亞元首峰會談話之後，再次公開表達對維繫台灣外交承認的支持。

外交部感謝龐皮歐的支持

外交部昨對龐皮歐在海外訪問公開支持台灣表示誠摯謝意，並說到此時正值「台灣關係法」四十週年，更展現台美關係緊密友好。外交部也提到我國與巴拉圭兩國情誼悠久穩固，阿布鐸在聯大為台灣發聲，上任後首個訪問就到台灣，盛情感人。

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