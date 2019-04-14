焦點評論》韓粉的無情砲火

2019-04-14

記者陳杉榮／特稿

國民黨的總統初選至今「難產」，這個政黨四年產生一位候選人行之有年，依照慣例今年是要自然受孕的，用最常態的「初選」生產；沒想到本來有「萬分之一」機會的吳敦義，想到自己也可以成為主角，想盡辦法延後受孕方式，還打算「借腹生子」，卡住朱立倫和王金平，搞到最後，自己沒受孕不打緊，韓粉的無情砲火，把這個家庭砲轟得雞犬不寧，朱立倫和王金平此等碩彥，被罵得一文不值。

吳敦義宣稱他沒有意願參選總統，這是情勢所逼，非他所願。國民黨最艱困的時候他接下黨主席，絕非想要鞠躬盡瘁，功成身退，而是想一肩扛起，再造中興，他一再反覆不憚其煩的強調他幾十年來從地方到中央、從國會到行政、從中部到南部，如此一步一腳印又顯赫凌群的資歷，四十年來無一人可望其項背。他別無所求，登頂九五而已。

但英雄造不了時勢，時勢也不想造他這位英雄，他辛苦的帶領國民黨贏得九合一大選，理當順理成章的代表國民黨角逐二○二○，可惜民意對他不僅不是流水，反而是很殘酷的一股「逆流」，所有的民調他都墊底，連不知所云的柯文哲都輕鬆入袋的民調分數，他都拿不到。剛當選高雄市長的韓國瑜，聲勢「如日中天」，韓粉橫掃網路，真叫吳敦義情何以堪！

為了等待「萬分之一」的機會，掌握了黨機器的吳敦義延後了初選，韓粉猶如自走砲，他們奚落朱立倫是「朱少爺」，一點擔當都沒有，說他上次大輸蔡英文三百萬票，怎麼還有臉出來。當朱立倫說他願意支持韓國瑜，韓粉說朱講假話、裝虛偽，分明就不讓給韓。

韓粉更是大肆攻擊王金平，說他是藍皮綠骨，是李登輝餘孽，和蔡英文裡應外合。新黨主席郁慕明難得為王金平說幾句公道話，竟被韓粉批評得體無完膚，令人喪氣。蹭著韓國瑜肖像的一些國民黨立委初選人，到處興風作浪，「打著藍旗反藍旗」，韓粉把韓國瑜當成他們的教主，把政治認同當成宗教信仰，同時卻把國民黨幾十年來難得培養的領袖打入阿鼻地獄，朱立倫和王金平受到莫須有的侮辱，吳敦義也遭遇到前所未有的韓粉壓力。

韓粉從來沒想過，朱立倫和王金平難道都沒有鐵粉嗎？他們真的只能趴著挨打嗎？如果沒有公平的初選，朱粉和王粉怎麼嚥得下這口氣？國民黨的二○二○必敗無疑。韓粉燒成這樣，也是受害人的吳敦義願意無條件扛著韓國瑜往前走嗎？常常睡不飽的韓國瑜扛得住嗎？

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