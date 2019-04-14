民進黨初選延後》蔡︰凝聚力量同舟共濟

2019-04-14

〔記者陳鳳麗、李欣芳／綜合報導〕總統蔡英文昨到南投縣埔里鎮參加客家桐花祭開幕式，受訪時對黨內總統初選延後一事強調，中執會做此決定，是希望有多一點時間面對現在的情勢，凝聚最大的團結力量，且要以合作來集結力量，只有同舟共濟才能護台灣主權、拚經濟。

蔡英文昨被媒體問及初選延後的看法，以及是否擔心引發退黨潮，她坦承進入初選後真的有點擔心，也想盡力維持黨內最大的團結，可惜還是沒有辦法完全做到。

蔡英文說，中執會決定延後初選時間，是希望能有多一點時間處理現在面對的情勢，促成黨的團結。而要凝聚最大的力量，實現執政價值，保護台灣主權、拚經濟，靠的是合作而不是競爭。

蔡英文也說，執政三年來的確遭遇到困難，去年選後政府也做了檢討，這段時間改進的績效正在顯現，施政滿意度正在上升。現在這條船正在集結力量，大家要同舟共濟，才能保護台灣。

蔡幕僚︰網路對蔡攻擊沒斷過

對於賴清德呼籲蔡總統要求網軍停止對他的攻擊，蔡總統幕僚回應表示，政治人物的誠信和承諾很重要，也是人民檢驗政治人物的重要標準，賴清德公開和非公開講過多少次不參選，全力支持蔡總統，他自己應該最清楚。如果把這些基於事實的「誠信檢視」當成「網軍攻擊」，對總統做不實的指控，這就不是「典範初選」。

總統幕僚指出，賴清德登記初選以來，網路、媒體上各種對蔡總統的不實攻擊就沒斷過，這些不少都是賴清德熟悉的朋友，相信賴不會看不見，更應該公開呼籲這些朋友有所節制，而不是去指控網路上的其他支持者是「網軍」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/