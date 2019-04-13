2019-04-13

〔記者黃佩君／台北報導〕經濟部昨核准國巨、喬山、東陽、橋椿、南俊國際及一家電子零組件大廠等六件台商回台投資案，投資金額逾三○八億元，累計台商回台投資金額突破一二○○億元，可望創造超過一萬個就業機會。經濟部官員表示，美中貿易談判仍在進行，在前景不明下，台商決心分散營運風險，目前回台投資者都是產業龍頭。

國巨等6家核准 都是產業龍頭

經濟部投資台灣事務所昨召開「歡迎台商回台投資行動方案」第十二次聯審會議，核准六件投資案。經濟部表示，目前台商回台已有三十家、投資金額一二○○億元，將帶來超過一萬五○○個就業機會；還有五十多家廠商表達移轉部分產能回台或評估返台投資、增設產線的意願。

官員指出，這次通過的六家台商均居該產業龍頭地位，「回台的台商越來越重要」。其中，國巨為被動元件龍頭，為全球第一大晶片電阻製造商、市占率達三十四％，也是第三大積層陶瓷電容供應商、市占率十三％。國巨將投資一六五億元擴建廠房與購置設備，以自動感測元件、控制數位化方式生產，預計新增七○○個就業機會。

已有30家 後面還有50多家廠商

喬山則是全球前三大專業健身器材供應商，將斥資八．九五億元於台中大雅新建廠房並新增設備，生產電動跑步機及健身車、引入智慧自動化倉儲。

橋椿為全球最大鋅合金水龍頭零組件製造商，在北美及歐洲前五大水龍頭品牌市占率超過六十％，並在廣東擁有兩處生產基地，將投資十六億元在中科增建廠房及自動倉儲。

東陽則是全球最大汽車碰撞更換零組件製造商，為增加維修市占率而加強在台布局，投資四十億元擴充台南總部廠區AM塑膠與鈑金產品產能。

南俊國際則是全球鋼珠導軌專家，因貿易戰衝擊及國外客戶調整供應鏈需求，投資十八．○八億元將雲科、斗六等廠進行自動化升級；另有一家電子零組件大廠，因貿易戰而考量將高階產品製造根留台灣，避免技術外流，投資六十億元擴廠。

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