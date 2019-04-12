蘇揆盼公股行庫 協助政府政策

2019-04-12

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌日前拍板公股銀行人事異動，遭立法院國民黨團抨擊是選舉考量，外界並質疑日後公股行庫高層只要專心經營民進黨派系即可升官，蘇貞昌昨大動作召集八大公股銀行董總精神喊話以穩定士氣，強調他用人唯才，不為選舉考量，所以「大家不用去經營派系，把我交代的事情做好比較要緊！」

蘇揆並在臉書表示，公股行庫接下來的任務，就是配合各部會政策投入公股資金，照顧中小企業、扶植創新產業、發展長照事業。

蘇揆表示，這次公股銀行董總的調整，他用人唯才，大家是從基層做上來，他也特別拔擢女性，因此「沒有一點是為了選舉」，且他約詢完畢才向蔡總統報告，所以「大家不用去經營派系，把我交代的事情做好比較要緊！」

蘇揆強調，公股銀行董總都是整個國家政府的一員，未來要用新工具、用新頭腦來推動事務，以後放款，董事長、總經理的考核不是看金額，而是還要加上家數，外界對他這次任用公股行庫董總的批評他都概括承受，「但沒人批評你們不夠專業、不是基層出身，這點我很引以為榮。」

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