新聞解讀》吳敦義「萬分之一」沒有了

2019-04-11

記者林良昇／特稿

在國民黨中央公開要求立委表態是否徵召韓國瑜後，逆風轉向吹回了最高層，一向對於選總統「保留萬分之一」的吳主席，終於「被迫」以在去年一一二四大勝那天都沒有表態要選總統，「因為我並沒有這樣的意願」為由，含蓄模糊地表態了。

平心而論，吳敦義將時間點拉回去年的一一二四，顯然是想讓眾人認為，長達四個多月，他從來就沒有意願角逐二○二○，外界對他的看法和猜疑是天大的誤會。實際上，一一二四國民黨大勝當晚，黨內就有人建議吳是否乾脆宣布要選總統，但吳未採納。

吳敦義所言倒是有幾分真實，不過要說當天就確定沒意願，恐怕是言過其實，否則不會有所謂「萬分之一」參選的可能，昨天的表態，絕非本來就沒意願，恐怕是「被迫」沒意願。

「解鈴還須繫鈴人」，藍營捧起的「韓流」還沒終結民進黨之前，已終結國民黨的「太陽」，檯面上有意願的被嫌棄，自稱沒意願的被力拱，「非韓不可」變成主旋律，韓戲稱自己是后羿，但還不需要出手，早有人代勞把太陽遮住。

事實上，吳敦義眼前根本沒路可走，藍營內早被簡單分成「拱韓」、「卡韓」，一個當不到幾個月的高雄市長，沒做出多少政績，就已經被塑造成國民黨的唯一選擇，客觀情勢下，吳不是當最大的「拱韓派」，就會被當成是最大的「卡韓派」。不論是主動還是被動，吳敦義被迫選擇當「造王者」，就是避開韓國瑜的鋒芒和「韓流」莫須有的壓力。

但時間會檢驗一切，「韓流」總有退潮的時候，吳敦義想把整個黨賭在一人身上，他投下的所有賭注，最後承擔的必是他自己。

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