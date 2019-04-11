團結為前提 通過展延折衷案

2019-04-11

蔡賴無交集 中執委多表憂心

〔記者楊淳卉／台北報導〕在民進黨總統初選協調期限將於明天截止的倒數階段，中執會昨歷經三個半小時討論，通過延長總統初選協調期。據知，中執委在會中多對目前情勢表達憂心，還有中執委砲轟黨中央，氣氛火爆。中場休息時，黨內高層與部分執委再召集會議，此時得知挺英派中執委備妥「待國民黨總統提名人選出爐後再進行民調」的提案，但挺賴派執委強力反對，最後黨中央草擬出五二二後再進行總統初選民調的折衷方案，成為各派系的共識決議。

蔡英文總統與前行政院長賴清德前天分別召開記者會，態度完全沒交集，加上賴表態強烈反對延長初選、展延協調期，總統初選協調小組前晚緊急開會、穿梭與雙方溝通，直至中執會召開前的昨天上午，仍在聯繫確認黨內各方立場。

各派系檯面下也動作頻頻，挺英派昨一一致電中執委，確認各派系中執委意見及出席意願；被視為關鍵的正國會，前晚也召集會議，定調為若中執會提出較溫和的調整方案，可予以支持，並確認派系內執委將全數出席會議。

在風雨欲來的氛圍下，中執會昨先由總統初選五人協調小組提出報告。據了解，協調小組成員、總統府秘書長陳菊感性談話，指蔡英文與賴清德都是民進黨及台灣很重要的人，希望可以協調出結果，然而，目前協調沒結論，大家都非常煎熬，但請求大家一定要團結。

此後，由中執委各自表述立場。英系立委陳明文表示，希望還是以協調為主，繼續協調；也有英系立委坦言，自己雖被歸為英系，但很多選民反映不要更動初選時程，區域立委面臨很大的選民壓力。

賴清德子弟兵林俊憲則呼籲，初選制度已經定好，盡量不要變；正國會中執委陳茂松則呼應，會尊重最後決定，但他要提醒，民進黨被人民肯定之處就是照民主制度走，如果要延長初選，民進黨的信任基礎會被挑戰。

會議氣氛火爆 黨中央成箭靶

有英系中執委砲轟黨主席卓榮泰對全代會「霸王條款」做過度解釋，更指著卓榮泰連罵三次「就是你在放話！」卓則解釋，因先前宜蘭縣黨部主委連署提案中提到「霸王條款」，他才會解釋，並非刻意提出。

另有中執委詢問，黨中央對總統初選作業有什麼準備？秘書長羅文嘉此時拿出一份黨內民調指有高達八成民眾反對民進黨變動總統初選時程，此舉卻引發部分中執委質疑黨中央立場，「為什麼要做這種民調？」會中討論火花四射。羅文嘉則解釋，民進黨會就各種可能狀況進行民意的掌握。

據悉，羅文嘉還指出，從三一六立委補選後，民眾對民進黨的支持度已有所回升，但兩週後，又與國民黨拉開，這點讓人相當憂心。

由於會議氣氛十分肅殺，卓榮泰裁示先中場休息。期間，卓榮泰、羅文嘉、柯建銘、陳明文、林俊憲等到小會議室續行討論，最後草擬出在立委初選落幕、五二二後再行總統初選民調的折衷方案，並在正式會議無異議通過。由於中執委多數認為五二二後不宜再拖，初選民調最快會在五月底、六月初舉行。

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