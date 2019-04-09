防護升級 公費流感疫苗改四價

2019-04-09

含Ａ、Ｂ型疫苗株 各兩種

〔記者吳亮儀／台北報導〕衛福部長陳時中昨宣佈，為提供國人更周全的流感保護力，行政院已專案核定，今年公費流感疫苗全面轉換為四價疫苗，包括兩種Ａ型和兩種Ｂ型疫苗株，預計將花費約十五億元，採購六百萬劑，由疫苗基金支應。

擬花15億元 採購六百萬劑

衛福部長陳時中表示，我國公費流感疫苗以往都採用三價疫苗，包括兩種Ａ型及一種Ｂ型疫苗株。依照我國歷年的疫情資料顯示，十年來，常有兩種類型的Ｂ型流感病毒流行，世界衛生組織（ＷＨＯ）已優先建議施打四價流感疫苗，目前歐、美、日、澳等國家都採用四價流感疫苗；今年流感季改打四價疫苗預計將較往年多支出七．九億元。

疫苗選株 不用再擔心猜錯

疾管署副署長羅一鈞說明，過去十年間，世界衛生組織有兩年「猜錯」流行的Ｂ型流感病毒株，當時三價疫苗採用維多利亞株，但實際上流行的卻是山形株，造成疫苗和流感疫情不吻合，防護力僅剩下三成，以致那兩年的流感疫情都滿嚴重的，國內流感重症案例都超過一千例；但若吻合則防護力可高達七到八成。今年改用四價疫苗，就不用擔心猜對疫苗株與否。

陳時中說，今年疫苗選株會議很難確定疫苗株，或許今年開始施打疫苗的時間可能會同去年一樣，稍晚一點點開始接種。

台大兒童醫院主治醫師、台灣兒童感染症醫學會理事長李秉穎說，醫界認為早就該從三價疫苗改為四價，因為全世界趨勢都是如此，在各國從三價逐漸轉換為四價的過渡期間，台灣該早點決定好，去向藥廠爭取疫苗供應。

公費流感疫苗接種對象包括滿六個月以上到國小入學前幼兒、五十歲以上成人、高風險慢性病人（含BMI≧30）、罕見疾病患者及重大傷病患者、孕婦及六個月內嬰兒的父母等。

公費疫苗 三價改四價

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