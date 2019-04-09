司法話題》判決不同 民眾：變相鼓勵上網賭博

2019-04-09

〔記者陳慰慈、徐聖倫／台北報導〕高雄地院及高等法院高雄高分院判上網賭博的謝姓賭客無罪，而最高法院雖駁回該案上訴，但同時也提出新興的網路賭博，應以社會秩序維護法裁罰或修法方式明定的建議，不過，外界對此看法不一。

新北市警局刑警大隊科技犯罪偵查隊表示，若能針對網路賭博而立新法成立二六六之一條，自然也是很好的選擇，讓網路賭博的定罪有所依據，若僅依照社維法進行裁罰，則嚇阻力稍低，有道是「江山易改本性難移」，賭徒賭性堅強，罰則太輕則沒有實質嚇阻效果，依刑法辦理查緝力道一定強得多。

有檢察官也認同，認為以刑法定罪較為妥適，如依最高法院見解，網路賭博屬非公開場所，符合社會秩序維護法第八十四條「於非公眾場所或非公眾得出入的職業賭博場所，賭博財物」的裁罰標準，處以九千元以下罰金，逾期不繳則移送行政執行署催討，不會留下前科紀錄，但賭博罪是有刑責，不繳罰金便會被通緝，若改依社維法裁罰，因不算績效，警察恐不會努力查緝賭博。

民眾施先生則認為，同樣賭博行為卻有不同審判結果，無疑是「欺負」不懂上網的長者，等於變相鼓勵民眾上網賭博。

不過也有資深主任檢察官主張，網路賭博是個人行為，不會影響到他人，且賭博惡行沒那麼重大，應不用採刑責罰，建議以社維法裁罰賭客較為妥適。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/