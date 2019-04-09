司法話題》法界：增訂網路賭博刑責

2019-04-09

〔記者陳慰慈／台北報導〕網路賭博究竟是否屬於現行賭博罪中所謂「公共場所」？由高雄地院針對同一犯罪情節，卻有不同判決來看，顯然見解有歧異，有法界人士建議，網路賭博無遠弗屆，影響力更甚傳統賭博，仍有處罰必要，應另立條文，增加至刑法二六六條之一明定刑責，或將二六六條第一項的「公共場所」擴權解釋，包含「公眾得出入的網路虛擬空間」，甚至是交由今年七月上路的大法庭制度，做出統一見解，以弭平爭議。

律師林俊峰指出，現今電腦科技日新月異，在網路上從事簽賭的行為，因具有方便性、即時性、隱密性等特性，因此益發興盛，但網路簽賭跟在公園賭撲克牌、象棋等傳統賭博行為，只是賭博方式不同，但行為本身同樣具有違背公共秩序，也是破壞善良風俗的違法性，且網路簽賭行為危害社會經濟秩序，更高於傳統的賭博行為，同樣具有可處罰性，所以有依刑法加以處罰的必要，但這需要立法院日後修法時加以明定，才符合「罪刑法定原則」。

有法界人士認為刑法需「與時俱進」修法，否則確易造成處罰漏洞，不過也有資深檢察官覺得，這只是最高法院單一庭的見解，其他法官不見得會採用，畢竟最高法院並未對此案例開會決議，做出統一見解，但也提出擔憂，認為之後其他上網賭博的民眾若被判有罪，將會持此見解上訴，要求改判無罪，如最高法院未做出統一見解，未來類似案件恐會爭議不斷。

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