中國首季GDP成長 創27年最低

2019-04-09

〔編譯羅綺／綜合報導〕日經新聞及日經QUICK新聞調查顯示，中國第一季實質國內生產毛額（GDP）成長率預測平均值僅六．二％，是一九九二年來單季最低，且預計將從第二季開始連續四季減速。

日媒︰Q2開始 連4季減速

大和證券分析師賴志文表示，受美中貿易戰、全球經濟趨緩及債務問題影響，中國經濟成長將持續減速；光大新鴻基財富管理策略師溫傑也指出，中國今年一、二月用電量大幅減少，顯示經濟規模不斷萎縮，加上海外經濟減速，將使中國出口面臨嚴峻考驗。

中國政府在上月全國人民代表大會上提出兩兆人民幣的減稅降費、基建投資等經濟刺激措施。工銀國際首席經濟學家程實表示，中國下調增值稅稅率，將有助於企業在高效領域投資；京東數字科技副總裁沈建光認為，中國今年擴大調降社會保險費，有利推升GDP約○．二％到○．三％；但安盛投資管理新興亞洲高級經濟師姚遠指出，若減稅釋放的金流流向儲蓄，恐拉低提振經濟的效果。

根據日經調查，十五位受訪經濟學家，有十二位認為中國經濟將觸底，時間估計將落在「今年下半年」。多數經濟學家認為，美中貿易協商走向，可能是影響中國經濟下滑的不確定風險，再來是企業資金週轉問題和消費不振。

瑞士嘉盛銀行新興市場策略師瑞斯（David Rees）表示，「如果中國不繼續推動結構改革，轉變投資主導型經濟模式，可能每隔兩、三年就會出現經濟大幅下滑的硬著陸」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/