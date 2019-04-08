反一國兩制遊行：拒遭中國鎖死

2019-04-08

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「拒絕一國兩制，打造台灣新國家」大遊行昨在高雄登場，太陽花學運領袖林飛帆現身，批評高雄市長韓國瑜到港澳中聯辦、到中國簽ＭＯＵ（合作備忘錄），這是走回馬政府老路，用拚經濟名義，把台灣鎖入一個中國的框架。

2～3千人上街 抗議韓國瑜到中聯辦

對此，高市府強調，尊重所有人民集會遊行的自由，但很明顯這是一場以言論自由為名、反言論自由的遊行，更以「準戰爭狀態」扣紅帽子來誇飾、恐嚇台灣民眾。假民主的恐嚇威脅，只是為了捍衛自己的政治利益而已。韓國瑜市長一定遵憲、依法、不負高雄市民所託，不怕任何抹紅，全力拚經濟。

為抗議韓國瑜走進港澳中聯辦，台灣各領域公民運動工作者組成的台灣公民陣線，在高雄前鎮勞工公園舉辦「拒絕一國兩制，打造台灣新國家」大遊行，吸引兩、三千人參加。

台灣公民陣線發起人、地球公民基金會執行長李根政說，韓國瑜當選後，他覺得「很見笑」（台語：丟臉之意），怎麼會選出這樣的市長？李指出，韓國瑜到香港賣水果，卻沒報備就到中聯辦，習近平九二共識是一國兩制，韓進中聯辦，是配合習近平的統戰策略，這就是賣台。

高市府：韓市長全力拚經濟 不怕抹紅

林飛帆接著上台，他說，韓國瑜到中聯辦、到中國簽ＭＯＵ，這是走回馬政府老路，用拚經濟名義，包裝兩岸之間的談判，把台灣鎖入一個中國的框架。林飛帆反問：「這有什麼風險？我們看到台灣經濟快速依賴中國，…兩岸的經濟協議都是片面的，將台灣資源投入一中市場，…我們還要走回老路嗎？」大家無法接受韓國瑜密會、私下談判。

林飛帆問台下民眾說：「你支持一國兩制嗎？」台下高呼：「不支持。」

台灣公民陣線發起人沈伯洋警告說，中國透過偏頗資訊，讓你無法接到正確訊息，面對資訊戰，國安單位應該要動起來；他說，現在是資訊戰混合時代，造成民眾判斷錯誤，許多國家慢慢被中國滲透，最嚴重的是台灣，最沒反制能力的也是台灣，台灣已經進入準戰爭狀態。

去年九月從香港移民到台灣的鍾慧沁說，現在香港很悲慘，過去一國兩制，香港人沒賺到錢，只有更窮，因為房子被中國人炒貴，「台灣真的以為貨出去人進來？」其實是中國人進來，年輕人連工作都沒有 。

現場民眾也高呼，「今日香港，明日台灣」、「拒絕一國兩制，抵抗中國併吞」、「拒絕假和平，反對真統一」，最後並嗆習近平「閉嘴」。

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