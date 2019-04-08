2019-04-08

〔記者涂鉅旻、楊綿傑／台北報導〕中國打壓我國際參與空間惡例又一樁，這次卻是踢到鐵板！國際獅子會近期在冰島召開國際理事會，中國獅子會代表提案欲將我方會籍改為「中國台灣」，我方代表據理力爭表達抗議外，亦請其他國家聲援我國，使中國的提案遭擱置。外交部昨表示，中國一再打壓我民間團體與各種國際交流，不利兩岸關係發展，更引發台灣人民不滿與憤慨。

改我獅子會籍名 提案擱置

事實上，中國獅子會在二○○二年已就我國獅子會名稱進行打壓，欲將原名為「獅子會中華民國總會」改成「中國台灣總會」，引發我方強烈不滿，隨後我方在二○○三年改名為「台灣總會」（MD300 TAIWAN）繼續運作至今。知情人士指出，在會議之前，中國已派中獅聯主席賈勇及副主席郭明飛、廖滿雄等人，要求國際總會通過用在網站、任何文件上的「MD300 TAIWAN」名稱，須改為「中國台灣」。

據了解，國際獅子會台灣總會國際理事黃廖全獲報後，立即向我方數位前任國際理事商討對策，並撰寫聲明於理事會上抗議。黃廖全也拜訪日本、韓國、馬來西亞、印尼、澳洲等國代表及各國國際理事尋求支持，使中國的提案未在四月五日的會議中通過。

我獅友世界第一 多國聲援

黃廖全署名的抗議聲明表示，我方在國際獅子會的每人捐獻均量，連續七年為世界第一，今年會員數也淨增五四四五人，總會員數已達四萬九四四二人，人員淨增也是世界第一。若要改變或限制，台灣「獅友」絕對無法接受，恐導致國際獅子會捐款銳減、大量會員退會與會費人數減少「三項全輸」局面，對國際獅子會只有弊沒有利。

外交部表示，中國一再打壓我民間團體參與各種國際交流活動，不利兩岸關係發展，更引發台灣人民的不滿與憤慨，外交部對此表達強烈不滿與嚴正抗議，並將持續與國際獅子會台灣總會保持密切聯繫，提供必要協助，共同捍衛我國會籍名稱與平等參與權利。

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