2019-04-08

〔記者吳亮儀、林惠琴／台北報導〕「罹癌」不是老年人的專利，根據國民健康署癌症登記資料顯示，平均每十名癌症患者中，一名是廿歲到四十四歲的青年。醫師提醒，青壯年千萬不能自恃年輕身體好，就忽視保健！

根據統計，近幾年青年人口幾乎都佔罹癌總人數的十％左右。比如二○一六年全國總罹癌數達十萬五八三二人，廿歲到四十四歲的青年有一萬八四四人。青年罹癌死亡人數則是逐年下降：二○一三年至二○一七年分別為二四五二人、二三九六人、二三○一人、二二七三人、二一○六人。

排名前三：乳癌、甲狀腺癌、大腸癌

青年罹癌排名依序是女性乳癌、甲狀腺癌，每年分別約有兩千多人、逾千人罹患，第三名的大腸癌二○一○年有八五七人，二○一六年一○六九人，略有成長。但幸好已有越來越多人了解大腸癌早期篩檢的重要性。台灣癌症基金會執行長賴基銘說，基金會曾舉辦篩檢大腸息肉的活動，目標族群是五十歲以上、符合國健署「四癌篩檢」中可做大腸癌篩檢，很多篩檢出大腸息肉的民眾不到五十歲，甚至只有三、四十歲，都是自費檢驗發現問題，代表有很好的健康意識。

台灣新國病「肺癌」的發生數微幅上升，同樣發生在青年人身上。雙和醫院胸腔科主任李岡遠說，臨床觀察肺癌的病患年齡逐漸下降，一小部分是民眾健康意識高、自主去檢驗揪出。但台灣吸菸人口近年沒有比較多、年齡層也未下降，罹肺癌恐怕和環境、空氣污染的整體環境有關，另家族史也是風險因子。

近年20歲到44歲青年罹癌數

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