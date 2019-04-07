焦點評論》吳敦義機關算盡

2019-04-07

記者陳昀／特稿

國民黨的總統初選沒有高潮迭起，倒是歹戲拖棚！

高雄市長韓國瑜推遲與國民黨主席吳敦義的「吳韓會」，避免直接充當黨主席吳敦義「卡朱」、「卡王」的棋子，朱立倫隨即出招，放話「不公開會面就暫緩」，就賭吳敦義沒膽在眾人面前勸退朱、直接徵召韓，也避免自己被韓粉當成「韓總統」的絆腳石。幾位要角各懷鬼胎，吳敦義精心算計的「總統級大戲」，變成一拖再拖的大爛劇。

國民黨內總統初選開跑之初，吳敦義多次強調絕對不會重現當年「換柱」事件，拐著彎罵原本民調領先的朱立倫，未料初選拍板三七制後，「拱韓選總統」突然變成黨內顯學，過去的發言成為吳敦義最大包袱，就怕初選後再徵召有未知的政治風險，又無意直接徵召、獨自扛下二○二○成敗全責，只好想盡辦法把韓國瑜拉進初選，希望其他幾位太陽在黨初選機制下自然淘汰。

吳敦義先前拋出「萬分之一徵召」、「徵召式初選」、「被動領表」、「特邀領表」等，頻頻逼韓國瑜表態選總統。韓國瑜顯然察覺到吳的企圖，於是愛說不說、或突然高唱「我堅持不考慮二○二○」，得知「吳韓會」先於其他人後更立刻推遲，畢竟基於人情義理跟政治風險，就算要選總統，韓也不會想得罪高雄市民，以及曾經大力幫過他的王金平。

少了「吳韓會」前提，「吳朱會」、「吳王會」要談什麼就變得玩味，可能是勸退的鴻門宴，也可能行禮如儀，但留給外界想像空間，難保韓粉又要把朱王當成韓國瑜選總統的絆腳石，於是朱乾脆逼吳敦義攤在陽光底下，聲明稿那句「朱立倫沒什麼隱晦或不可告人的地方」，表面上說的是自己，實則像是在批評吳。

面對這場提名困局，本該快刀斬亂麻的吳敦義，既不肯宣示自己不選總統來形塑超然地位，還想拉黨籍縣市長、立委幫忙背書，一齣歹戲看得觀眾狂翻白眼，民代也想抽離裝死，遭邊緣化的太陽們只好下政策猛藥吸引觀眾注意，台上演員演得荒腔走板，似乎忘了明年總統大選，台下觀眾才是買不買單的主角。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/