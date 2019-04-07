卓榮泰：太多人放話 阻礙協調

2019-04-07

〔記者蘇芳禾、翁聿煌／台北報導〕民進黨總統初選持續進行協調中，由前行政院長賴清德對上蔡英文總統。民進黨主席卓榮泰昨受訪表示，「阻礙協調工作，最大的敗筆是太多人在放話」，最壞結果是分裂，但是，黨就是要全力避免最壞的情況發生，正在做所有的努力和協調。

蘇貞昌：蔡賴都是有智慧的人

至於蔡英文與賴清德面對面、坐下來談的時間，卓榮泰說，「時間還待確定」。黨中央會盡最大的努力，希望在這幾天當中，有實質上的進展，讓大家擔心的事能化解，這是五人小組正持續努力的事。

民進黨總統的提名紛擾，桃園市長鄭文燦日前表示「有辦過總統初選的都是輸的」、前總統陳水扁也指當年的「謝蘇配」同台不同心。行政院長蘇貞昌昨表示，黨內「一位現任總統、一位想當總統，都是有智慧的人」，他希望兩位競爭者在最後能夠合作成為最大的力量，讓民進黨為台灣繼續貢獻。

蘇貞昌參加新北市樹林濟安宮保生文化祭活動時表示，民進黨內及支持者沒有人希望分裂，希望大家一起努力，得到最好的結果。

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