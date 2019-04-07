習提「新四通」 拉攏金馬 學者︰政府應做防範 見招拆招

2019-04-07

〔記者鍾麗華／台北報導〕中共總書記習近平在「習五條」中，提到兩岸要「應通盡通」，金門、馬祖與福建通水、通電、通氣、通橋，習在上月的人大政協兩會再提「新四通」。金門縣府已成立「新四通專案辦公室」，連江縣長劉增應日前在對岸舉行的「連江論壇」上也提出，「從黃岐半島到東古礁兩公里的橋可以先建起來」。陸委會昨表示，上述議題涉及中央職權，須由中央政府全盤衡量及審慎評估。

據中媒報導，中國國家電網福建公司規劃，將以海底電纜方式，從廈門向金門供電；從福州連江向馬祖供電。金門去年已與對岸完成通水，而馬祖通水的管道，將啟動從官嶺至黃岐鎮區供水工程，分兩期計畫建設；至於通氣、通橋則展開前期調查研究工作。

通水通電通氣通橋…逐步降低自主性

台灣民主基金會副執行長顏建發分析，北京的戰略是一步步來，金門的水已通了，接下來是通電、通氣與通橋。香港就是最好的案例，水、食物等都從中國來，「像吃鴉片一樣，越吃越多，依賴越深，陷入惡性循環之中，自主性也就越低。」

顏建發指出，不過，金馬民眾對四通的需求，政府恐不得不面對，應「見招拆招」，最重要是做好安全防範與管理，以及本島的防衛線。

中山大學中國與亞太區域研究所教授林文程表示，中國企圖透過「新四通」，拉攏金馬民眾，藉此給蔡政府施壓，畢竟對北京而言，統戰金門要比統戰台灣其他縣市要容易。

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