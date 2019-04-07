學者︰川普是生意人 應不會延後軍售

2019-04-07

〔記者彭琬馨／台北報導〕外媒報導稱美國川普政府將暫時擱置售台F-16V戰機，政治大學東亞研究所名譽教授丁樹範昨受訪時認為，美國還在做內部審查程序，無所謂延後問題；政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生則表示，川普是生意人，美中貿易戰達成協議後，應該還是會依規劃如期軍售。

丁樹範強調，美國的軍售有既定程序，目前國會內部應該尚未開始審查，川普只是「順水推舟做個人情」給中國，並無所謂延後問題。丁樹範並說，前總統馬英九時期兩岸關係很好，但歐巴馬政府對台軍售仍有諸多自我設限，他認為軍售與兩岸關係好壞並無直接關聯。

嚴震生表示，當前美中貿易戰正值快要達成協議的時刻，川普政府只是先處理美中貿易戰、盼能藉此與中國盡快達成協議。嚴震生並說，川普是生意人，不會在乎中國是否會因為軍售台灣而抗議，當前傳出擱置的消息，只是為了解決不確定性較高的美中貿易協議，加上當前美國國會對台灣相當友善，相對強化挺台力道。

台灣智庫諮詢委員董立文認為，美方並未把最先進、攻擊力最強的武器賣給台灣，因此內容並不是非常敏感；他並說，中國近幾年在台海周遭的軍事行動，以及美國欲強化印太戰略周邊盟邦的軍事防衛能力，最終軍售案受到中國因素干擾而延後的可能性相當低。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/