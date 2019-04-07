反駁美媒報導 國防部︰美售台F-16V 無擱置情形

2019-04-07

〔記者羅添斌、李欣芳、彭琬馨／台北報導〕美國時代雜誌昨天報導指稱，川普政府已暫時擱置售台F-16V戰機，直到美中敲定貿易協議為止。國防部昨天回應指出，美國基於「台灣關係法」與「對台六項保證」，持續提供我國防衛性武器，是維持區域穩定的基礎；有關空軍新式戰機採購案，已向美方提出「發價書需求信函」（LOR for LOA），目前按規劃進行中，進度正常。

總統府發言人林鶴明也表示，相關程序進行中，並無擱置的情形。他指出，為了確保國家安全，守護國人，有關國軍在軍事上的裝備採購、研發、部署、人員編成以及相關的訓練，由國防部等單位依其專業及維護國家安全實際需要辦理。外交部也說，美方正在進行相關審查程序，並無擱置情形。

美國在台協會則指出，不評論研議中的軍售案，經過「知會國會」程序後的軍售案，AIT才會有評論。

軍方資深官員強調，中國軍機近來頻頻擾台，越過中線對台挑釁，更凸顯美國售台F-16V戰機的重要性與必要性。

我國計畫向美國採購六十六架F-16V戰機，並已向美方提出「發價書需求信函」（LOR for LOA），依照美方作業程序，順利的話最快可在今年七月就會正式宣布出售給我國。

蔡英文總統日前曾就我國向美方提出F-16V戰機發價書做出宣示，美國媒體對此也有相關報導，美媒先前還引述白宮官員談話，指稱白宮已經默許出售F-16V戰機給台灣，但正值美中貿易談判的敏感時期，各項傳言很多，時代雜誌最新的報導，若為美方有意釋放的政治訊息，則是美國軍售台灣一事出現最新的變數。

時代雜誌報導也表示，美方將召開跨部會會議，研究是否有必要出售M1A2戰車給台灣。我軍方官員對此指出，M1A2戰車是我國強化反登陸作戰的主要裝備對象，是純粹的防衛性武器，戰車售台案已經快到正式宣布的關鍵時刻，走的是軍購案程序，希望美方按照原先的承諾，儘快完成程序。

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