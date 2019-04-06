中國3軍艦通過宮古海峽 共軍機艦近日恐再擾台

2019-04-06

〔記者羅添斌／台北報導〕日本防衛省昨晚公布訊息指出，中國三艘軍艦昨天已經通過宮古海峽，朝西太平洋海域航行。軍事專家研判，中國極有可能在近日內再次派出戰機編隊，繞過台灣到西太平洋會合進行海空聯合演練，以演訓名義威嚇台灣的機率又再次升高。

日本防衛省昨晚發出公告，指中國三艘軍艦，包括舷號一五三的西安號飛彈驅逐艦，舷號五九九的安陽號飛彈護衛艦以及舷號九六六的高郵湖號油彈補給艦，已經通過宮古海峽，並且朝向西太平洋海域航行。

軍事專家呂禮詩表示，這三艘中國軍艦為執行第三十二批編隊的亞丁灣護航艦隊，在通過宮古海峽後，極可能再次進行海空綜合對抗操演，屆時，與我國有密切關係的安全區域聯盟，勢必將再進行海空的併航監控及監控伴飛。

軍方官員昨晚指出，我方對中國軍事動態都能有效掌握監控，也會有相關部隊因應處理，若是共軍機艦有逾越界線等行動時，將會遵從蔡總統指示，在第一時間強力驅離，維護台海安全。

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