美參議員提案 重新確認台灣關係法承諾

2019-04-06

〔記者彭琬馨／台北報導〕美國參議院昨提出重新確認對台灣與對執行台灣關係法承諾決議案，重申台灣關係法與六項保證為美台關係基礎，呼籲軍售常態化、落實台旅法。此為繼眾議院的挺台決議案後，美國國會又一挺台具體作為。

此法案由參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）提出，並獲得外交委員會主席里施（Jim Risch）、軍事委員會主席殷霍夫（James Inhofe）及參議員梅南德茲（Robert Menendez）、馬基（Ed Markey）等共同連署提案。

賈德納說，他一直致力於強化台美關係與台灣國際台地位，重申美國對美台關係承諾，未來也將繼續依循台灣關係法、台灣旅行法、亞洲再保證倡議法等美國法律，為台灣與台灣人民發聲。

決議案除重申台灣關係法與六項保證作為美台關係基石外，也鼓勵美台所有層級官員依台灣旅行法互訪，並再次重申美國總統應依法常態性軍售台灣、呼籲美國國務卿支持台灣有意義參與國際組織、探索與台灣擴展與深化雙邊經貿關係機會等。

我駐美代表處表示，正值中國意圖以「一國兩制」強加於台灣、公然破壞兩岸現狀，還派戰機逾越台海中線進行挑釁時刻，美眾院及參院重量級跨黨派領導層議員接續提出友台議案，以實際行動展現對台灣及台灣人民的堅定支持。駐美代表處對於美國國會長久以來支持深化台美關係，力挺中華民國台灣捍衛主權、民主自由制度及台海安全的具體行動，表達誠摯感謝。

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