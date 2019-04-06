中國網路戰 我研擬修法反制

2019-04-06

〔記者李欣芳／台北報導〕中國處心積慮滲透台灣，對於傳出中方欲購買台灣各大臉書粉絲專頁，並在台灣招募網軍，總統府府方人士昨表示，將密切注意並分析其背後目的；行政院針對中國等境外勢力發動的錯、假訊息攻勢，也正討論是否採取行政作為或進行修法有效反制。

國安單位密切監控中

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）認為，中國欲購買台灣各大臉書粉絲專頁，這件事若屬實，將是相當嚴重的問題，這也將是考驗台灣社群網站業者的一次機會，除了政府、業者與國人也要對相關問題提高警覺。

總統府發言人林鶴明表示，政府針對系統性、來自特定國家背景的假消息傳播，會加強跨國合作，不僅交流經驗，還要建立查核和通報機制，共同因應這些假消息對各國的社會穩定所帶來的破壞和衝擊。政府有責任阻止外來勢力對國內進行滲透破壞，確保民主制度及社會經濟正常運作。法制面上，權責部門也正參考主要民主國家的因應機制進行研修。

他說，更重要的是要呼籲國人、民間包括媒體在內各私部門建立更嚴謹的訊息使用習慣與公共責任養成，對於不確定的訊息多查證，對於未查證的訊息不傳播，將有問題的錯、假訊息帶來對國人健康、社會安全秩序的危害降到最低。

中國網攻台灣手法

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