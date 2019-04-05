央行：美中強權對峙 非貿易協議能解

2019-04-05

記者陳梅英／專題報導

中央銀行指出，中國受惠於全球化過程而崛起，政經實力的擴大，引發美國各界高度危機感，二○一五年哈佛甘迺迪正負學院教授Graham Allison提出的「修昔底德陷阱」，再度引發關注。

恐陷修昔底德陷阱

所謂「修昔底德陷阱」，是借用史學家修昔底德分析古希臘強權對峙觀點，指當一個崛起強權威脅到國際社會上既有統治強權時，最有可能結果就是雙方發生戰爭。

央行舉日本為例，一九八○年日本躍居全球第二大經濟體，當時各界多認為日本已迎頭趕上美國，因此當時美國透過「廣場協議」（Plaza Accord）促使日圓等主要貨幣對美元大幅升值，並對日本採取多項貿易制裁措施，藉以「痛擊日本」（Japan-bashing），使美國產業恢復競爭力與市占率。

如今，中國崛起，美中由合作轉為競爭，央行認為，美中可能再度面臨「修昔底德陷阱」，例如中國提出「一帶一路」，美方即提出「印太戰略」予以反制。

因此，央行認為，雖美中雙方可能會在近期內簽署貿易協議，但是美中貿易衝突僅是雙方對抗的「表象」，關鍵在於美元作為核心國際準備貨幣以及美中經濟制度的差異，使美中兩國存在根本性的利益矛盾。加上美國對中國崛起產生高度危機感，因此，美中相當可能陷入新舊強權對立的「修昔底德陷阱」，並不是簽署貿易協議就能解決。

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