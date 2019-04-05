美中若和談 央行：對台一好一壞

2019-04-05

記者陳梅英／專題報導

美中貿易談判未明，中央銀行沙盤推演三套劇本，認為美中若和談，對台影響一好一壞，若兩國貿易衝突儘快和解，將有利全球貿易及經濟成長，台灣出口可望受惠；但中國若承諾增購美國產品，台灣出口中國的產品將產生排擠效果，影響產值高達一九九億美元，其中以半導體受到影響最大。

中國若增購美貨 恐排擠台出口 半導體影響最大

央行研究報告分析，美中若達成貿易協議，一旦中國從美國大量進口商品，替代效應可能衝擊部分中國進口國的經濟；根據研究機構觀察，中國可能對美國擴大採購的產品，依可能性高低，分別為石油、礦物、原油、基礎金屬、汽車及零件以及化學製品、大豆與蔬菜等。

歐盟、日本首當其衝

報告指出，歐盟將首當其衝，影響產值高達五四八億美元、日本二七五億美元、東協二五五億美元、韓國二三三億美元、台灣一九九億美元排名第五。

若美中陷入長期政經對抗，央行認為，將加速全球供應鏈重心從中國移至鄰近國家。

根據瑞銀（UBS）對二百家在中國從事製造業的財務長進行的訪查，二○一八年在美中貿易衝突升溫之下，機械設備廠商已經有五十八％離開中國，其次為消費電子產品廠商的四十三％，並有卅九％計畫在未來半年到一年內遷移；中國的美國商會也統計，超過三成美商有意將中國生產基地搬移至東南亞與印度等國。

台須做好供應鏈重組準備

央行指出，即使美中簽署貿易協議，但未來兩大強權的政經摩擦仍有高度不確定性，台灣仍須審慎因應可能的轉單效應以及供應鏈重組議題；根據外貿協會調查，絕大多數台商已採取因應策略，包括分散出口市場、調整採購與生產策略、轉移生產基地等。

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