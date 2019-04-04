國民黨原住民立委賄選 全改判無罪 更一審大逆轉：簡東明發的錢是工作費

2019-04-04

簡等12名被告改判無罪

〔記者鮑建信／高雄報導〕國民黨原住民立委簡東明等十二人被控賄選案，高雄高分院昨天上午更一審宣判大逆轉，認為屏東縣三地門鄉黨部主任馬昭明等被告，確實有從事輔選活動，簡東明發給輔選幹部或選舉工作人員的錢，是選舉工作費用，不是賄款，因此全部改判無罪，可上訴。

高雄高分檢主任檢察官林應華表示，承辦檢察官收到判決書後，再決定是否上訴。

值得一提的是，二審認為檢方予以緩起訴處分確定的鄭姓等四十三人，及部分被判決有罪的民眾，均為簡競選團隊工作人員，他們所拿的錢均為工作費用，而不是賄款，未來此案若經最高法院判決無罪定讞，這些人能否翻案成功備受矚目。

認定黨部主任確有輔選

簡東明賄選案共有上百人被起訴，後來只有簡等十二人被最高法院發回。簡東明一審被判五年六月有期徒刑、褫奪公權六年，上訴高雄高分院改判四年有期徒刑、褫奪公權四年；另涉嫌受賄的上百位選民及五位樁腳改判無罪或緩刑不等，其中李姓選民等一百四十多名被告，確定不得上訴，簡東明等十二人上訴後，被最高法院撤銷發回。

屏東地檢署指出，二○一六年立委選舉期間，簡東明涉嫌假借發放工作費名義，要求屏東縣三地門鄉黨部主任馬昭明、瑪家鄉黨部主任王榮儀等人，提出各鄉鎮輔選幹部名冊，簡再交付王等人各十多萬元現金，向民眾買票，每人一千五百元至三千元不等。

更一審法官認為馬、王等被告，均為簡東明輔選幹部或工作人員，所拿的錢是工作費（津貼），與賄選無關，認定罪證不足。

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