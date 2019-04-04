勞保年金 5月起調高 13.4萬人受惠 年均多領萬元

2019-04-04

ＣＰＩ累計成長率已超過5％

〔記者李雅雯／台北報導〕自二○一二年起到去年累計消費者物價指數（ＣＰＩ）增幅已逾五％，達到調高勞保年金法定數據，勞動部可望自下月起等幅調高二○一二年當年請領老年、失能及遺屬三大年金者的請領金額，初估約十三．四六萬人受惠，五月調漲、六月入帳；若勞工老年年金月領兩萬元，以五．一四％估算，相當於每月可多領一○二八元、每年多一萬二三三六元。

勞保條例第六十五條之四及其施行細則第九十六條規定，正在領取老年、失能及遺屬等三大勞保年金者，若其請領年度開始計算的ＣＰＩ累計成長率達五％，就會依該成長率調高年金給付金額。

勞動保險司副司長白麗真指出，待主計總處下週發布最新ＣＰＩ數字、同步確認後，就會由勞保局做出調整報告。

此次調整以二○一二年為基礎

二○○九、二○一○及二○一一年等三個起始請領年的勞保年金，都曾隨著ＣＰＩ累計成長率調漲；這次以二○一二年為調整基礎，也將是第四次勞保年金隨ＣＰＩ累計成長率調漲。

目前初估累計ＣＰＩ成長率為五．一四％，以老年年金月領兩萬元勞工來看，每個月可多領一○二八元、每年多一萬二三三六元。勞保局普通事故給付組長黃錦儀說，預計五月調漲、六月入帳，請領人屆時將在帳面上看到兩個數字，一筆是本來請領金額，另一筆是隨著ＣＰＩ累計成長率加發金額，再下一個月份就會合併計算顯示。

四大職災勞工津貼補助也調漲

依據資料，二○一二年老年年金初次核付人數為十三．二萬人、失能年金四八○人、遺屬年金二一二三人，初估這波調漲將影響十三．四六萬人；四大職災勞工津貼補助屆時也將隨之調漲。

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