檢察官的裁量權 誰來監督？

2019-04-04

〔記者吳政峰／台北報導〕桃園地檢署前檢察長彭坤業表示基於避免影響司法公信力，才提醒檢察官陳嘉義應與被告續行認罪協商，他特地舉嘉義市議員廖天隆自盡的例子，直指檢察官不要出爾反爾，檢察同仁應引以為戒。

廖天隆案起於他被控買票，承辦檢察官認為他自白犯行、年事已高，建請法官給予緩刑，而公訴檢察官出庭時改口，要求法官依法判刑，讓廖天隆自覺「被地檢署設計了」，憤而燒炭自盡；外界質疑明明是同一個地檢署，為何立場前後不一，是否檢察一體失能了？

一名檢察長表示，在檢察一體原則下，檢察長因對案件負最後成敗責任，所以被賦予監督指導的權力，對於檢察官的每個案子都要確認適用法令、事實認定沒有問題，才能核予起訴或不起訴，此方式除讓年輕檢察官更快吸取辦案經驗，也在辦案失誤時可獲糾正。不過二○一一年法官法實施後，明定檢察長與檢察官意見相左時，應以書面為之，反之若檢察官不服，也可以書面說明。

這名檢察長認為，正面來看，法令讓檢察一體原則更明確，各界有所依循，但負面而論，少部分檢察官過度強調個案裁量權，要求檢察長事事書面敘明指示理由，繁瑣化監督指導門檻，恐造成行政負擔，甚至鈍化檢察長協助檢察官成長的熱情，反使得監督檢察官的機制弱化。

不過也有基層檢察官認為，檢察長應常走動、多溝通，與檢察官取得互信基礎，較能順暢檢察一體運作。

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