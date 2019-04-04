關鍵問題 陳檢為何使出閉門羹手段

2019-04-04

〔記者黃捷、張文川／台北報導〕彭坤業捲入關說疑雲，他強調是公訴檢察官陳嘉義玩「兩面手法」，開啟認罪協商卻不協商，才會「提醒」要走完協商程序。法界指出，認罪協商若成立，可大幅節省司法資源，也讓認錯的被告有自新機會，可謂兩全其美，陳檢的「閉門羹手段」雖可能影響司法威信，關鍵在於他的考量究竟為何？可能有必要對外釋疑。

輕罪協商 可節省司法資源

律師周武榮表示，本刑未達三年的輕罪，且非高院管轄的一審案件，只要審、檢、辯三方同意，就可啟動認罪協商程序，通常會由被告方提出聲請，希望以易科罰金或緩刑換到「不用關」。周武榮說，協商成立將直接審結，最快甚至只開一次庭就結束，檢、辯雙方也不得上訴，節省司法資源。

周武榮認為，開啟協商與有協商結果是兩件事，陳檢以「閉門羹手段」拖過協商期限，與直接不同意協商，全案都會回到一般審理，結果並無不同，因此本案關鍵在於，陳檢拖的動機到底為何？若上級先了解陳檢想法再下指示，或許就不會有後續爭議。

認錯被告也能有自新機會

曾任台北地院刑庭審判長的律師吳孟良表示，逃漏稅法定刑期為五年以下，可以認罪協商，但本案若被認定逃漏金額逾五億，金額很大。對於本次認罪協商搞砸，吳孟良研判應是犯罪金額龐大，公訴檢察官陷入天人交戰，拖了三個多月，最後認為不適合認罪協商。

吳孟良指出，刑事訴訟法規定協商期限為卅天，此案能拖三個多月，應是陳檢尚未向法官聲請認罪協商，檢、辯雙方可能還在討論罪名、量刑、附帶條件等細節階段。

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