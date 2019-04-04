只說「可聽被告意見」陳嘉義：沒同意認罪協商

2019-04-04

〔記者周敏鴻／桃園報導〕聯新國際醫療集團執行長張煥禎違反稅捐稽徵法案件，掀起關說風暴，桃園地檢署檢察官陳嘉義昨天出庭時強調，他從未同意張煥禎案進行認罪協商程序，堅信自己的做法正確也合法，而近日關說案引爆後，他也的確面臨了極大壓力，更說：「自己也許很快就不能繼續再當檢察官了！」張煥禎出庭時表示，他從未拜託過任何人關說此案。

桃園地院昨天開庭進行張煥禎案準備程序，公訴檢察官陳嘉義說明起訴內容後，也當庭說明關說案始末。他說，考量張煥禎犯罪時間長達九年，犯罪金額高達五億元，與一般犯罪的情形有別，而張煥禎首次開庭時否認犯行，但表達只要協商有較好的刑度，就願意認罪，他因此上簽給公訴組主任檢察官、原偵查檢察官。

陳嘉義說，經詢問後，公訴組主任檢察官告知要看張煥禎提出的條件是否合適；換句話說，是否同意張煥禎認罪協商，絕非公訴組檢察官一個人就能決定，而他從頭到尾的說法都是「我可以聽取被告方的意見」，但不曾當庭同意過要向法院聲請認罪協商。

陳嘉義強調，因為雙方的認知有落差，而被惡意曲解為他同意協商，讓他面對外界種種的壓力、抹黑，希望可以回歸到正常而不受影響的處理原則。

張煥禎則澄清從未拜託過任何人關說案件，強調自己與邱太三、彭坤業沒有私交，事情演變至此，讓他感到遺憾。張煥禎說，去年十二月第一次開庭後，曾數度與檢方討論認罪協商事宜，期間他也補繳大部分的逃漏稅額，僅剩的兩年稅額是因檢方與國稅局認定的金額不一，因此還沒確定而尚未補繳。他表示，自己就是希望能在法律允許的情況下，進行認罪協商。

名醫張煥禎出庭 否認關說

張煥禎說，他從未指摘任何人或院檢人員，也一直希望能繼續協商，但從頭到尾，檢方確實並沒有給予特定的條件或允諾。

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