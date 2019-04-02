吳約會面 朱︰哪天都行

2019-04-02

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨將於四月十日通過黨內總統初選作業時程與要點前展開溝通行動，和前新北市長朱立倫、前立法院長王金平及呼聲最高的高雄市長韓國瑜會面，朱表示，尊重黨主席吳敦義的安排；而對於鴻海董事長郭台銘被傳出有意參選，朱則說，歡迎郭加入國民黨。

國民黨內「拱韓」戲碼持續上演，又傳出郭台銘也有意角逐，熱鬧非凡，最早表態參選總統的朱立倫昨在出席節目錄影前受訪。對於將在四月十日前舉行的「吳朱會」，朱表示，他尊重吳敦義，任何一天都可以進行；並重申如要徵召韓國瑜，他全力支持，如要辦初選，他全力以赴。

昨天是愚人節，韓國瑜表態稱不考慮二○二○，是否為愚人節玩笑？朱仍強調，韓是國民黨最重要的資產，包括他在內，大家都對韓有期待，如果徵召韓，他會全力支持。

韓國瑜夫人李佳芬日前被問到會不會支持韓國瑜參選總統時回應，「會叫他去洗衣服」；韓國瑜事後也說，現在只要這個（選總統）題目一熱，他就會被逼著洗衣服。朱立倫昨意有所指地說，很多爸爸們最近對韓國瑜有很多抱怨，因為韓很會洗衣服，害太太們都指著先生的鼻子說：「人家韓國瑜那麼會洗衣服，你怎麼都不洗？」

此外，朱近期在個人臉書發表政見，例如對金門會談等議題發起投票，卻慘遭網友打臉，朱則說，感謝很多綠營網軍來灌票，最近他還會做很多類似投票，「歡迎大家來灌票」。

「卡死和平」說挨批

朱回擊陸委會裝肖維

朱立倫指出，他提出的不管是金門會談、和平宣言到金門、廈門的和平生活圈，相信絕大多數民眾都支持和平，他的目標就是兩岸一定要和平，民進黨的做法就是要卡死和平，陸委會官員還要罵他，真的是「裝肖維！」民進黨就是要把台灣導入戰爭，獲得政治利益，「這是讓我最看不起的」。

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