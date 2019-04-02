綠議員送黃袍 韓重申不考慮2020

2019-04-02

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨在高市議會議場內外數度被問及總統大選，甚至碰上民進黨想為他「黃袍加身」；韓重申目前不考慮二○二○，並提醒大家靜觀其變，藍軍說不定還有其他人要出來參選。

「藍軍說不定還有其他人出來選」

韓國瑜說，昨天上午突然有人談鴻海集團郭董事長，他覺得大家就先靜觀其變，反正還沒領表，並強調目前完全不考慮二○二○，他受高雄市民所託，高雄市民給的訊號非常清楚，就是如何把經濟衝起來，目前念茲在茲的就是這個。

對於先前在臉書PO文，指出「這四年會讓大家看到高雄的成長」，韓國瑜說，因為市長任期就是四年，這是常識問題，當然希望未來四年，高雄經濟能夠脫胎換骨，兩百八十萬高雄經濟巨人全站起來，他一定願意持續投入對高雄建設與發展。

在議事廳內，民進黨團質詢時也主攻韓國瑜是否參選總統議題，還特別準備一件黃袍要送給韓國瑜，意謂韓在等待「黃袍加身」時機；韓國瑜揮手婉拒，研考會主委李銘義則將黃袍放到議事廳另個桌子上。韓國瑜答詢時指出，二○二○目前不在他的計畫內。

「支持中華民國、拒絕一國兩制」

此外，民進黨團也追問韓國瑜是否拒絕一國兩制？並要他清楚表態，韓國瑜當場聲明「支持中華民國、拒絕一國兩制」。

可能不放心韓國瑜的說話跳票紀錄，民進黨高市議員林智鴻追問韓是否真心拒絕？韓國瑜高分貝回應「要我脫外套嗎？還是要我握著心臟說？」希望議員相信他說的。

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