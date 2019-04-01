共機艦越界恐成常態「要讓台海成內海」

2019-04-01

〔記者羅添斌、呂伊萱、楊淳卉／台北報導〕中國派出兩架殲十一型戰機穿越台海中線對台挑釁，高層官員昨研判，中國軍機軍艦未來越過海峽中線的動作將會更常見，甚至成為常態，意圖向國際宣示要將台海變成中國的內海，我方除應及早因應對策之外，更應向國際傳達對中國軍事促統蠻橫行為的抗議，爭取國際支持。

蔡指示國軍做好戰備

總統府發言人黃重諺說，有關這起中國軍機挑釁事件，蔡總統在昨午即接獲國安會幕僚報告，並指示國軍做好各項戰備任務，以確保國家安全無虞。政府也已透過管道就本起區域安全威脅的訊息，通報相關國家。

高層官員認為，中國對台持續用和戰兩手策略，以軟的更軟，硬的更硬手法，分別對台進行統戰以及武力威嚇，這才是中國當局對台真實的一面。他說，在以武促統方面，中國至今沒有放棄以武力犯台的決心及立場，中國軍機近年來多次繞台演訓，中國軍艦也在去年七月開始實施定期的台海中線以西巡弋任務，這次的中國軍機越界挑釁，將軍事威逼行動更進一步，是近期以來對台最具威脅的軍事行為。

官員指出，中國在國際上強調台灣是中國（中華人民共和國）的一部分，也意圖營造台灣海峽是中國內海的假象，這兩年的中國軍機繞台演訓就是一系列行動中的一環，中國軍艦開始在台海中線以西巡弋也是一樣，都是為了未來可能的狀況做出演練。

他研判，台海中線就是中國當局有意挑戰兩岸現況的開端，昨天有兩架中國軍機穿越台海中線，接下來是不是會有中國軍艦航越海峽中線以東海域？會不會成為常態？這些都是軍方必須做好因應的，政府當局及朝野政黨也都要有所體認。

中國當局無視美國政府

官員指出，軍方及政府過去均認為共軍軍艦應不至於大膽到穿越過海峽中線，但這次事件證明海峽中線已經被蠻橫地穿越，海峽中線過去是由美軍所劃設，中國的軍事越界行動，代表著中國當局無視美國政府賦予的拘束，未來軍事冒進的行為將會層出不窮。

官員還認為，未來若是共軍機艦越界的事件頻頻發生，而我方軍機軍艦前往監控時，難保不會發生機艦接近甚至是低強度的軍事衝突事件，軍方應先檢討現有因應機制，看看是否有修正應變的空間，以免措手不及。

陸委會昨晚嚴厲譴責中共破壞台海現狀，並呼籲國人應認清中共對台侵略本質，抱持高度憂患意識，千萬不可因中共對一部分國人施以小惠，而對中共抱有不實的期待與幻想。外交部批評，這是故意、魯莽且挑釁的行為，我國已通知區域內的合作夥伴，並譴責中國此類挑釁行為。

共機越界挑釁

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