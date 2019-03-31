2019-03-31

〔記者李欣芳、林曉雲／台北報導〕民進黨總統初選，前行政院長賴清德挑戰蔡英文總統，民進黨五人協調小組行政院長蘇貞昌等人前天集體與賴清德會面深談。據悉，面對協調小組釋出蔡賴合作的可能性，賴清德表達堅定的參選意願，堅持走完初選，進行一場君子之爭，由於決定承擔責任參選，因此他不考慮「蔡賴配」。

蘇揆5人小組會晤深談

蘇貞昌昨天於台灣師範大學「泛．知識節」活動之前受訪時，坦承前天已經與賴清德見面深談。被詢及副總統陳建仁表態「階段性任務希望明年告一段落」後，蔡賴配可能性是否大幅提高？蘇貞昌說，「各種可能都有」。

蘇貞昌強調，初選制度在民進黨行之有年，協調也不是要逼誰退，也不是一定要誰擔任什麼位置，協調是讓現任總統與想當總統的人各自展現最好的智慧和最好的用心，找出最好的方法，符合支持者最好的期待，他希望有最好的結果，就協調的事「會再努力」。

儘管民進黨內蔡賴配呼聲不小，但賴清德已向協調小組表達他堅定的參選態度，並承諾他不會發動對蔡英文的攻擊。賴清德表明他決定參選總統，是考量台灣情勢嚴峻，民進黨處境空前困難，基層支持者憂慮民進黨會輸掉明年總統大選，他也擔心民進黨輸掉政權後會帶給台灣民主和主權的挑戰，因此選擇承擔責任。

由總統府秘書長陳菊、蘇貞昌、民進黨主席卓榮泰、立院黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦組成總統初選協調的黨內五人小組，前天首度與賴清德會面。

蘇貞昌表示，賴清德在會面中表達參選心境，他非常理解，民進黨的初選就是要展現民主機制，讓大家盡量表達意願和主張，讓各方了解，初選也明白規定協調機制，現在他被賦予協調任務，會盡力協調。

蘇貞昌說，協調就是讓有意參選的兩人，希望在一步一步的制度中，用人的智慧和心意，看能不能想出更好、更能勝選與更能貢獻台灣的方法。

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