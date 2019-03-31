中推司法惠台36條 台權會︰很可笑

2019-03-31

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國祭出「司法惠台卅六條措施」，包括對台胞採取人身限制應在廿四小時內通報家屬、可使用居住證作為訴訟的身分證明等，不過，台灣人權促進會秘書長邱伊翎質疑，中國司法缺乏獨立性，也不公開透明，更不遵守國際人權規範，人身自由安全也完全沒有保障，「這樣講司法惠台，實在很可笑。」

中國最高人民法院上週發布「關於為深化兩岸融合發展提供司法服務的若干措施」，除「廿四小時通報機制」，也開放台灣被告人，其監護人、近親屬申請會見，經審查認為不妨害案件審判的，應當准許。此外，也探索聘用台胞擔任法院書記員，鼓勵和開放台灣青年到中國法院系統實習等。

居住證「身分證化」 對台「內國化」

根據該措施，台胞居住證可作為身分證明參與訴訟和旁聽；持有居住證的台灣當事人委託中國律師或其他人代理訴訟，其授權委託書無需公證或其他證明；申請司法救助和法律援助，若戶籍地難以或不予提供，可直接承認居住證頒發地的證明資料。

東吳大學公法中心主任胡博硯認為，中國刻意讓居住證使用更加便利，讓居住證「身分證化」，企圖對台「內國化」。他也解釋，中國司法系統分為公檢法，即公安、檢察院與法院，但這些措施只對最高人民法院有效用，但權力龐大的中國公安仍可任意拘留逮捕而不知會家屬。

胡博硯指出，中國的司法與西方的獨立審判、人身自由保障，有一大段落差，且長期以來未被外界信任。以李明哲案為例，對岸早未審先判，卻可以「演整套戲給大家看」。

沒有人權保障 優惠都是假的

邱伊翎說，中國司法案件有非常多任意性、充滿特殊考量，不僅李明哲案，連電信詐騙犯、或被關押的台商等台灣民眾，大部分家屬連要知道親人的下落、案件審理情況，都非常困難，到了中國接受司法審判，等於任人宰割，「沒有人權保障，講什麼惠台、優惠都是假的。」

對於中國開放台灣人擔任法院書記員，陸委會表示，書記員是陸方司法工作人員，編制上屬國家公務員，為公告禁止國人赴陸任職的職務範圍，國人若任職涉及違反兩岸條例。

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