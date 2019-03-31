回嗆「票房毒藥說」 柯︰白綠分手 韓流才燒得厲害

2019-03-31

〔記者楊心慧、邱灝唐／台北報導〕台北市長柯文哲似乎已不再是票房保證，立委補選支持的候選人皆輸掉選戰，被民進黨台北市議員簡舒培酸「票房毒藥」，柯文哲昨再度回嗆，直指民進黨去年大敗，是因執政有很多失誤，從一例一休、年金改革等，甚至轉型正義都是，還有兩個最大的原因就是白綠分手和韓流；柯也認為，「若白綠沒分手，韓流也不會燒得這麼厲害。」

柯︰別把批評的人當敵人

媒體詢問，柯的意思是否為白綠應該再合作，柯文哲則說，政治上朋友要多、敵人要少，別把每個批評的人當作是敵人，人家批評有道理的話自己就會改，不是批評就要把敵人消滅掉，其實本來就不需要當敵人，但一兩個人要出鋒頭搞，就被這些人搞垮了。

卓榮泰︰我本將心向明月

對此，民進黨主席卓榮泰昨天受訪時反問，事情真的是這樣嗎？他願意聽任何對民進黨的批評與指教，但是要講清楚，不要用籠統的話語，任何善意都應該是雙向道，而不是單行道，但現在好像是「我本將心向明月」的情況。

對於是否白綠合作才能對抗國民黨？卓榮泰則說，跟國民黨的競爭是選舉的競爭，但台灣在二○二○是跟中國的競爭，在守護國家整體利益的原則下，他們願與任何人合作。

另外，二○二○年台灣總統大選有人預測美、日很可能聯手撮合總統蔡英文與柯文哲組「夢幻組合」，因為柯是美、日、中都可接受的人選。柯文哲對此回應說，「應該這樣講，我是美日中都可以接受的人，這大概是對的，但不會是美日中first choice（首選），這我也非常清楚。」

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